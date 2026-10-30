İzmir'de depremin 6. yıl dönümünde 2 bin 198 personelin katıldığı tatbikat yapıldı

İZMİR'de, 6 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde deprem tatbikatı düzenlendi. Vali Süleyman Elban'ın sevk ve idaresindeki tatbikata, 2 bin 198 personel, 486 araç ve ekipmanla katıldı. Balçova, Buca ve Torbalı ilçelerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken, Aliağa'da kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayına müdahale, Menemen'de ise yangın ve suda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Depremin 6'ncı yıl dönümünde, İçişleri Bakanlığı'nın '2026 Yılı Bölge Düzeyi Tatbikat Programı' kapsamında İzmir Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Deprem Tatbikatı düzenlendi. Kemalpaşa merkezli 6.7 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikat, İzmir İl Afet Yönetim Merkezi ile belirlenen enkaz ve kurtarma alanlarında yapıldı. Tatbikatta, afet ve acil durumlara müdahale hazırlıklarının denenmesi, olası bir Ege depreminde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerden ekiplerin intikali ve il ve ilçe AFAD yönetim merkezlerinin afet yönetim süreçlerine katılımı amaçlandı. Senaryo kapsamında depremin ardından İl Afet Koordinasyon Kurulu üyeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde toplandı. Toplantıya Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, ilk gelen bilgiler doğrultusunda genel duruma ilişkin kurula brifing verdi. Vali Elban, video konferans yöntemiyle depremden etkilenen ilçe kaymakamlarına bağlanarak son duruma ilişkin bilgi aldı.

2 BİN 198 PERSONEL GÖREV ALDI

Sahaya çıkan ekipler, depremden etkilenen bölgelere sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile AFAD tarafından akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerine Uşak, Denizli, Balıkesir ve Muğla'dan gelen ekipler de katıldı. Toplam 2 bin 198 personelin görev aldığı tatbikatta, 1'i helikopter olmak üzere 486 araç ve ekipman kullanıldı. Balçova, Buca ve Torbalı ilçelerinde oluşturulan enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Aliağa'daki SOCAR tesislerinde KBRN olayına müdahale edilirken, Menemen'de afet nedeniyle çıkan yangına müdahale, çiftlikte hayvan tahliyesi ve Maltepe Mahallesi'nde suda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN ANMA

Tatbikat programı kapsamında, 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitirenler de anıldı. Hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, saat 14.51'de saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinliğine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, afet yönetiminin afet öncesi hazırlık, afet sırasındaki müdahale ve afet sonrası çalışmalar olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. İki yıl içinde ülke genelinde yaklaşık 450 bin konutun hak sahiplerine sosyal donatıları ve çevresindeki ihtiyaçlarıyla birlikte teslim edildiğini belirten Vali Elban, afet anlarında devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarının hızlı koordine olduğunu belirtip, "Çok iyi destek oluyoruz. Günlerce uyumuyoruz, günlerce yemek yemiyoruz" dedi.

'AFET SIRASINDA ÇOK İŞ DÜŞMEZ'

Depremin yanı sıra sel gibi farklı afet risklerine karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Elban, yapıların zemin durumu, konumu ve kalitesinin önemine dikkati çekerek, "Başta yapı stoklarımız, yapıların bulunduğu yerler olmak üzere deprem afeti başta olmak üzere tüm afetlere karşı şehirlerimizi, binalarımızı, yaşadığımız mekanları ve yaşadığımız bölgeyi dirençli yapmak, ona göre hazırlamak mecburiyetimiz var. İnşallah böyle hazır olursak depremle ilgili olan ya da afetlerle ilgili olan ikinci aşama yani afet sırasında çok iş düşmez ve 3'üncü aşama olan deprem sonrası yapılacak faaliyetlere de yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Elban, senaryoya göre Buca'da yıkılan bir binada gerçekleştirilen kurtarma tatbikatına katıldı. Askeri helikopterin de yer aldığı çalışmada arama kurtarma köpeklerinin tespit ettiği vatandaşlar, ekipler tarafından binadan havadan ve karadan tahliye edildi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Sorunlu yapılarla ilgili kentsel dönüşüm çalışması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve diğer kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların olabilmesi için sürdürülebilir finansman olanağını şehrimize sunmakla ilgili çalışıyoruz. Allah ülkemizi ve şehrimizi bu tür afetlerden, felaketlerden korusun. Ancak bu temenninin yanında çalışmaya ve hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki çok yakın bir zamanda şehrimiz bu tür afetlere karşı çok daha dirençli hale gelecek. İnsanlarımızın böyle durumlarda zarar görmemesi için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

'ÇOK DAHA SAĞLIKLI KONUTLARA ULAŞACAĞIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Bundan sonrasına çizeceğimiz yol haritasıyla ben inanıyorum ki çok daha sağlıklı konutlara ulaşacağız. Çünkü biraz önce ziyaret ettiğimiz ev Bayraklı'da yapmış olduğumuz 5 bin konuttan biriydi. Apartmana girdiğim andan itibaren oradaki vatandaşlarımızın hem memnuniyetleri hem de güvenliği evlerde oturduklarını görüyoruz. İnşallah bakanlığımızın açıkladığı o sosyal konutlar anlamında da 21 bin konutun sene sonuna kadar bütün ilçenin farklı ilçelerinde yapılacak planlamayla gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da "Bir daha ülkemize, devletimize, milletimize hiçbir zaman büyük afetlere karşı kucaklanma yaşatması Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler milletin yanında, halkın hizmetinde, bu afet konusunda tüm imkanlarımızla gerekli yardım ve desteğe hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı