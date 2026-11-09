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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 10 ölü, 15 yaralı

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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