İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 10 ölü, 15 yaralı

İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 10 ölü, 15 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı