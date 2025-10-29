İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir 'de büyük bir coşkuyla başladı.

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlama programı, İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreni ile başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin sona ermesinin ardından protokol, kutlama ve geçiş töreni için Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Meydanda her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tuga, tören aracında halkın bayramını kutladı. Ege Üniversitesi halk oyunları gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZAFER'

Törende konuşan İzmir Valisi Elban, Osmanlı döneminden itibaren Türk milletinin büyük mücadeleler verdiğine dikkati çekerek, "Bu milleti yok etmek için son bir hamleyle hücum ederek işgallere başladılar. Hem dünyada hem Anadolu topraklarında bu milletin hakimiyeti kalmayacağına inandılar. Bu milletin uzun yıllar süren savaşlardan ne askeri ne silahı kalmış, mücadele gücünün hemen hemen olmadığını hem düşman hem insanımız farkındaydı. Buna inanmayan biri vardı; o da yüce Atatürk. Bu milletin kendi gücü imkanlarıyla, imanıyla düşmanı yenebileceğine inanıyordu. Atatürk'ün bu azimle ve inançla Samsun'da başlattığı Anadolu kurtuluş harekatını şu an bulunduğumuz İzmir'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdı. Kendisine inanan milletle, eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Ancak bu zafer yeterli değildi. Bu coğrafyada tutunabilmek, özgür yaşamak için medeni ülkeler seviyesini hızlıca yakalayıp, geçmemiz gerekiyordu. Bunun için önce bu milletin karakterine uygun rejim lazımdı. En uygun rejimin cumhuriyet olduğunu gördü ve 28 Ekim 1923 günü 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dedi ve 102 yıl önce cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

'DEVLETİMİZ PAYİDAR OLSUN'

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından çok kısa sürede büyük adımlar atıldığını belirten Vali Elban, "'Türkiye Yüzyılı'nın vizyonu ve sinerjisiyle birlikte bizler de eğitimde, bilimde, savunma alanında kısaca her alanda çok çalışarak, gayret ederek medeni ülkeleri en kısa zamanda yakalayıp onların üzerine çıkma hedefindeyiz. Yoksa tarih sahnesinde kalabilmenin başka yolu olmadığını biliyoruz. Bu güzel vatanın kurtulmasında emeği geçen Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere korunmasında emeği geçen, alın teri ve kan döken tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci Serhat Angün, günün önemini belirten şiirini okudu. Meydanda daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları gösterisi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü halk dansları gösterisi sunuldu. Geçit töreninin ardından meydandaki tören sona erdi.