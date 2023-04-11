İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı! Gözaltına alınan şüphelinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi

İzmir'in Konak ilçesindeki CHP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan taşı fırlatarak olay yerinden kaçarken, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Büyükoğullarından, saldırganın ilk ifadesinde "CHP olduğu için kırdım" dediğini aktarırken, "Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kardeşlikle götürmek istiyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti ve CHP binalarına yönelik saldırı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bugün de İzmir'in Konak ilçesinde bulunan CHP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGANIN MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganın, sabah saat 07.54 sıralarında büro kilitli iken yerden aldığı taş ile cama 20 saniye boyunca defalarca vurduğu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırgan daha sonra taşı yere fırlatarak olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGANDAN İLK İFADE: CHP DİYE SALDIRDIM

Saldırganın ilk ifadesinde "CHP olduğu için kırdım" dediğini aktaran CHP Konak İlçe Başkanı Akın Büyükoğullarından, "Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kardeşlikle götürmek istiyoruz. Herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz. Şüpheli yakalanırken " Herkes AKP'ye oy verecek" demiş. Bu herşeyin göstergesi. Birileri bu kişiye para verip saldırtırmış olabilir" dedi.

"BU SALDIRI BİZİ GÜÇLENDİRİR"

CHP Konak Gençlik Kolları'ndan saldırıya ilişki sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Korkmuyoruz, geliyoruz! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!" denildi.