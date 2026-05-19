Torbalı'da yakılmış kadın cesedi bulundu, bir kişi gözaltında
İzmir'in Torbalı ilçesinde yakılmış halde bulunan kadın cesedinin yanındaki kişi gözaltına alındı.
Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yanan cesedin yanında bulunan D.D. (46) adlı kadın gözaltına alınırken, yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol