Haberler

İzmir'de Cehennem Necati Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün lideri Necati Coşkun Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından suç örgütü kabul edilen Arabacı'nın, çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

İZMİR'de, 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

İstanbullular aman dikkat! Saat verildi, siklon yola çıktı geliyor
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.