İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden Hatice Öncü, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Anne Remziye Kanak, çocukları Bünyamin ve Esma Öncü ile 23 yaşında ölen kızının doğum günü dolayısıyla Kemalpaşa ilçesindeki Ansızca Mezarlığı'na geldi.

Kızının mezarına balon ve çiçekler, pasta ve çeşitli hediyeler koyarak dua eden anne Kanak ve çocukları, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Onsuz ilk doğum günü"

Remziye Kanak, AA muhabirine, kızının burun ameliyatı için özel bir hastaneye yattığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini anımsatarak, "22 Nisan'da burun ameliyatı yapılmıştı ve sonrasında hayatını kaybetti. Bugün de kızımın doğum günü. Çok duygulu bir gündeyiz. Kızım yaşıyor olsaydı birlikte kutlayacaktık doğum gününü. Bugün mezarına geldik ve onsuz ilk doğum gününü kutluyoruz." dedi.

Kızının nefes almakta zorlandığı için ameliyata girdiğini belirten Kanak, şunları kaydetti:

"Nefes almak için ameliyata girdi ama nefes alamadı. Soruşturma sürüyor ve kızım için adalet istiyorum. Biz de bir rahatlayalım, 'kimse ceza almıyor' diye içim gidiyor. Ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın. Benim kızımın hiçbir şeyi yoktu. Sapasağlam götürdüm, bana kızımın ölüsünü verdiler. Otopsi sonucu da daha çıkmadı. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Adalet yerini bulsun istiyorum."

Olay

Çiğli ilçesindeki özel hastanede 22 Nisan'daki burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşan ve 30 Nisan'da yaşamını yitiren Hatice Öncü'nün ailesi, olayda kusuru bulunduğunu öne sürdükleri hastane, doktorlar ve sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı.

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rapor hazırlamış, ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporunda ise ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin tıbbi belgeler ile otopsi raporunun, ölüm nedeni ve diğer hususlarda görüş alınması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas kuruluna gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA