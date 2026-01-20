İzmir'de eşini bıçaklayan sanığa verilen hapis cezası onandı
İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak T'yi bıçakla yaralayan Adem T'ye verilen 3 yıl hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Olay, 24 Ekim 2024'te meydana geldi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, boşanma aşamasındaki eşi Irmak T'yi (33) bıçakla yaralayan sanık Adem T'ye (37) "kadına ve eşe karşı kasten yaralama" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi.
Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek sanık hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
Olay
Buca ilçesinde 24 Ekim 2024'te, boşanma aşamasındaki Adem T. ile eşi Irmak T. arasında çıkan kavgada Irmak T. bıçakla yaralanmış, Adem T. ise tutuklanmıştı.
Sanık hakkında "kadına karşı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, mahkeme, eylemin "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatine vararak dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2025'te görülen davada sanığın, "kadına ve eşe karşı kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu hükmetmişti. Tahliyesine karar verilen sanığa 3 yıl hapis cezası verilmişti.
Dosya, sanık avukatlarının itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.