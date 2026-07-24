İzmir'de bir zanlı evinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin (59) evinde arama yaptı.
Aramada, bahçede boyları 60 ile 210 santimetre arasında değişen 50 kök Hint keneviri ile 180 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA