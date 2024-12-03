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Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makamında silahlı tehdit ve darp!

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makamında silahlı tehdit ve darp!
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İzmir'de Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, iş yeri ruhsatı için görüşmeye gelenler tarafından makam odasında silahla tehdit edilip darbedildi. Sönmez'in darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşurken iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de iddiaya göre; Yakup T. isimli şahıs bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı almak için Menderes Belediyesi Başkanı Rüzgar Sönmez'in makamına geldi.

ÖNCE SİLAHLI TEHDİT SONRA DARP

Görüşme esnasında yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine Yakup T. silahını çekip Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. ise Belediye Başkan Yardımcısı'nı darbetti.

GÖZÜNDE YÜZDE 80 GÖRME KAYBI OLUŞTU

Sönmez'in şikayeti üzerine saldırgan kuzenler polis tarafından gözaltına alındı. Sönmez, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez'in aldığı darp raporu sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşandığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makam odasında silahlı tehdit ve darp!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkanlığı'nda, bugün saat 12.30 sıralarında, 'darp edilen şahıs' ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir. Yapılan araştırmada, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'e yumruk atıldığı iddiasıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

İMAR MÜDÜRÜ BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Diğer yandan; 8 Ağustos'ta Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen de İnönü Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Murat Özcan tutuklanmış, Y.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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