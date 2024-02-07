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İzmir'de bekçi yem karma makinesinde hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde görevli olan bekçi İbrahim Aydemir, ailesine ait çiftlikte çalışırken yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İZMİR'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan İbrahim Aydemir (30), ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Aydemir ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, iddiaya göre yem karma makinesine sıvı gübre atmak istedi. Henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Aydemir, yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenilen Aydemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

?Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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