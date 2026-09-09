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İzmir'de bankada rehin alma iddiası üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlçede İnönü Caddesi'nde bulunan özel bankaya gelen kişinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çalışanı silahla rehin aldığı iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankaya özel harekat polisleri de geldi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA
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