Haberler

İzmir'de çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumunda "Yeşilay Kulüp Odası" açıldı

İzmir'de çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumunda 'Yeşilay Kulüp Odası' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bağımlılıkla mücadeleye destek sağlamak amacıyla yeni bir 'Yeşilay Kulüp Odası' açıldı. Oda, çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütecek.

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bağımlılıkla mücadeleye destek verilmesi amacıyla "Yeşilay Kulüp Odası" kuruldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilay ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hizmete alınan oda ile çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarına yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, Yeşilay Kulüp Odası'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu, çocuk ve gençlerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'deki vahşet saniye saniye kamerada: Biz yakarsak söndüremezler

Etiler'deki vahşet anbean kamerada: Biz yakarsak söndüremezler
Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
Etiler'deki vahşet saniye saniye kamerada: Biz yakarsak söndüremezler

Etiler'deki vahşet anbean kamerada: Biz yakarsak söndüremezler
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj