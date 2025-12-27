Haberler

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul gözaltında

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba B.B. ve oğlu Ö.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 992 adet uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba ve oğlu gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramada 992 adet uyuşturucu hap ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, baba B.B. (49) ve oğlu Ö.B'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler evden araçla ayrılacakları sırada operasyon düzenlendi. Araç ve evde yapılan aramalarda 992 adet uyuşturucu hap ile 1 kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler

Takımını tek başına ipten aldı! Premier Lig'de lider değişti
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş

Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş