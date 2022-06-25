İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 78 Afganistan uyruklu kaçak göçmen Ankara'dan, 226 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise İzmir'den sınır dışı edildi.

OTOBÜSLERİN ÖNÜNE GEÇTİLER

İzmir'de sınır dışı edilmesi kararlaştırılan 226 göçmene İzmir Barosu'na bağlı avukatlar engel olmak istedi. Müvekkillerinin araçta yer aldığını öne süren avukatlar, otobüslerin önüne geçerek hareket etmelerini engellemeye çalıştı. Jandarma güçleri ile avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otobüsler güçlükle ilerleyebildi.

VALİLİK: 304 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İzmir Valiliği konuya ilişkin açıklama yaparak Ankara ve İzmir'den 304 Afganistan uyruklu göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaparak İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyon kasasında yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen yabancılar dahil olmak üzere; 78 Afganistan uyruklu yabancı 23.06.2022 tarihinde Ankara'dan, 226 Afganistan uyruklu yabancı 24.06.2022 tarihinde İzmir'den ülkelerine sınır dışı edilmiştir."

İZMİR BAROSU: VALİLİĞİN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İzmir Barosu ise yaşanan tartışmaların ve valiliğin açıklamasının ardından basın duyuru yayınladı. Valiliğin açıklaması gerçeği yansıtmıyor başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancıların başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır. Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın geldiği bilgisi ulaşmıştır. Baro başkanlığımızca bu kaygı verici görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale edilmiş, kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avukatların sabah saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır. Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme talepleri söz verilen saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam etmektedir. Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kargaşadan ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, kurumun rutin faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır. Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz. Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm bağımsız kurumlarca teyide muhtaçtır. Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu'nun yıllardır yaptığıtüm çağrılara rağmen hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmekte ısrar etmektedir. Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu bir genç kurumda yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha yaşanmaması için başta İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları geri gönderme merkezlerini baroların habersiz ve hazırlıksız denetimine açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine devam ettiği iddia edilen kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz."

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