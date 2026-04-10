Yanındaki kadını öldürüp, intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta, yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34) başından vurup öldürdükten sonra, aynı tabancayla kendisini başından vuran Osman Kanığ (53), tedavi altına alındığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanığ'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

