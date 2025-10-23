Haberler

İzmir'de Apartman Dairesinde Yangın

Gaziemir ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın buzdolabından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Apartmanda mahsur kalan 4 kişi ve bir kedi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan apartmanın 1. katındaki dairenin mutfak bölümünde, buzdolabından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanları gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 4 kişi ve bir kedi, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle bulunduğu yerden tahliye edildi.

Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ev sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu ve dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
