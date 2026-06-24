İngiltere'de Starmer sonrası sürpriz senaryo: İlk müslüman başbakan göreve gelebilir

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa kararı sonrası ülke siyasetinde yeni lider arayışları hız kazanırken, Londra kulislerinden dikkat çeken bir iddia geldi. Pakistan kökenli Müslüman siyasetçi Shabana Mahmood'un başbakanlık için adı geçen isimler arasında bulunduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında ve siyasi kulislerde yer alan iddialara göre, İşçi Partisi içerisinde etkili isimlerden biri olarak gösterilen Mahmood'un olası liderlik yarışında sürpriz bir çıkış yapabileceği konuşuluyor. Resmi bir adaylık açıklaması bulunmasa da, deneyimli siyasetçinin isminin başbakanlık senaryolarında giderek daha sık dile getirildiği belirtiliyor.

İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKAN OLABİLİR

İddiaların gerçeğe dönüşmesi halinde Shabana Mahmood, Birleşik Krallık tarihinin ilk Müslüman başbakanı olarak kayıtlara geçecek. Bu ihtimal, İngiliz siyasetinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

1980 yılında Birmingham'da dünyaya gelen Mahmood, Pakistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Hukuk eğitimi alan ve uzun yıllardır İşçi Partisi saflarında siyaset yapan Mahmood, özellikle adalet ve iç politika alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

GÖZLER İŞÇİ PARTİSİ'NDE

Starmer'ın istifasının ardından gözler İşçi Partisi'nde yaşanacak liderlik sürecine çevrildi. Parti içinde adı geçen isimler arasında farklı siyasetçiler bulunsa da, Mahmood'un isminin son günlerde öne çıkması İngiliz kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Siyasi gözlemciler, süreç netleşmeden herhangi bir ismin kesin aday olarak değerlendirilmesinin erken olduğunu belirtirken, Londra kulislerinde dolaşan iddialar şimdiden İngiltere'nin gelecekteki siyasi tablosuna ilişkin tartışmaları alevlendirmiş durumda.

İngiltere'de Starmer öncesi Başbakanlık görevi yürüten Rishi Sunak da ülkenin ilk Asya kökenli başbakanı olmuştu. Sunak Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint kökenli bir ailenin çocuğuydu.