İzmir'de AA fotoğraflarından oluşan '15 Temmuz' konulu sergi açıldı

İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Vali Süleyman Elban, İstinyePark Alışveriş Merkezi'ndeki serginin açılışında, Türkiye'nin tarihinde rastlamadığı bir ihanetle 15 Temmuz 2016'da karşılaştığını söyledi.

Darbe teşebbüsünün milletin büyük fedakarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle bertaraf edildiğini vurgulayan Elban, "Ülke büyük bir kaostan, yıkımdan ve Allah korusun bölünme tehlikesinin eşiğinden geri döndürüldü. Ancak bu hain darbe girişiminin milletimize büyük bedelleri oldu. O gün 252 şehidimiz ve 2 bin 500'ün üzerinde gazimize mal oldu." dedi.

Elban, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve benzeri bir durumla karşı karşıya kalmamasını temenni etti.

Hain darbe girişiminin unutulmaması ve hafızalarda tazeliğinin korunmasını gerektiğini dile getiren Elban, "Hain darbe girişimi sırasında ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan olayları gösteren bazı sembol fotoğrafları göstererek darbe girişimiyle ilgili hafızaları taze tutmak, diri tutmak ve gençlerimize de bunu anlatmak için sergimizi açıyoruz. Katkılarından dolayı da Anadolu Ajansı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, sergideki fotoğraflarla ilgili Vali Elban'a bilgi verdi.

Sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği 38 fotoğraf yer alıyor.

Ziyaretçilerden Tan Yengi ise sergide etkileyici fotoğrafların bulunduğunu belirtti.

Fotoğrafları detaylıca incelediğini anlatan Yengi, "15 Temmuz günü Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Bunu daha etkili şekilde halka yansıtabilmek lazım. AA burada bir aracılık yapıyor." diye konuştu.

Sergi, yarın Optimum AVM, 13 Temmuz'da Hilltown Karşıyaka AVM ve 14 Temmuz'da da Konak Atatürk Meydanı'nda açılacak.