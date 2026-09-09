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İzmir'de 9 Eylül kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'de 9 Eylül kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı
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ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİ YÜRÜDÜİzmir’in Kurtuluş Günü kapsamında saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı’ne Atlı Süvari Birlikleri geldi.

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİ YÜRÜDÜ

İzmir'in Kurtuluş Günü kapsamında saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'ne Atlı Süvari Birlikleri geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndan 1'inci Kordon'a ve oradan Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyen Atlı Süvari Birlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı Süvari Birlikleriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, etkinliğe Türk bayrakları ile yürüyerek eşlik etti.

SOLOTÜRK İZMİR SEMALARINDA

Atlı Süvari Birlikleri etkinliğinin ardından saat 18.00'de hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK'ün hava gösterisine ev sahipliği yaptı. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileri İzmirlilerden alkış aldı. Gösteriyi izleyenler, yapılan akrobatik hareketlerle heyecan dolu anlar yaşadı. SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Murat Bakıcı, gökyüzünde yaptığı anonsla İzmir'in kurtuluşunu kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce İzmirli o anları izlerken, cep telefonu kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar SOLOTÜRK'ü el sallayarak selamladı.

Tolga TAHÇI - Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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