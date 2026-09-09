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İzmir'de 9 Eylül kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'de 9 Eylül kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı
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İZMİR'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı.

İZMİR'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00'da toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi'nden başlayan, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı taşındı. 7'den 70'e İzmirliler de yol kenarlarından Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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