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İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Dikili, Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli de yakalandı.

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları iki lastik bottaki 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı

Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, durumundan şüphelendikleri özel bir tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan incelemelerde 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Karaburun Dikili Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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