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İzmir'de 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, denizde ve karada toplamda 74 düzensiz göçmeni yakaladı. Foça ve Seferihisar ilçelerinde yapılan operasyonlarda çocuklar da dahil olmak üzere birçok göçmen kurtarıldı.

İzmir'de denizde ve karada 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesinde ise Sahil Güvenlik ekipleri, Maden Koyu mevkisinde karada 4'ü çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da hareket halindeki lastik bottaki 18'i çocuk 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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