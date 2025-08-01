İzmir'de 73 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, 26'sı çocuk toplam 73 düzensiz göçmeni kurtardı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirdi.
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, 26'sı çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, fiber karinalı lastik bottaki 12'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.
Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.