İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından 28'i çocuk toplamda 50 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 28'i çocuk, 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 28'i çocuk, 50 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
