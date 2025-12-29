İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 28'i çocuk, 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 28'i çocuk, 50 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.