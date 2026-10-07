Haberler

İzmir'de 5 ilçede kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliden 1'i gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 5 ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 1'i gözaltına alındı, 6'sı hakkında adli işlem yapıldı. Baskınlarda 12 bin 940 paket kaçak sigara, 370 litre kaçak etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca ve Artemis heykeli ele geçirildi.

İzmir'de 5 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bayındır, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 12 bin 940 paket kaçak sigara, 40 bin 100 dolu makaron, 370 litre kaçak etil alkol, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 8 sikke, Artemis heykeli ve 1 dedektör ele geçirildi.

Şüpheli 7 kişiden 1'i gözaltına alındı, 6'sı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

Ağaca yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Kışın eli kulağında! Ekim ayında yollar beyaz örtüyle kaplandı