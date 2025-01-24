İzmir'de 479 jandarma subay adayı komando kursunu tamamladı

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 39'u kadın 479 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.

Komutanlıkta düzenlenen "58. Dönem Subay Komando Temel Kursu" kapanış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, törende yaptığı konuşmada, Türk devletinin her zaman dimdik ayakta ve güçlü durduğunu söyledi.

Milletin güvenliğini ve huzurunu sağlama sorumluluğunun komandonun omzunda olduğunu dile getiren Çardakcı, şunları kaydetti:

"Sadece kendimizi değil, çevremizdeki tüm mazlum halkların güvenliğini ve huzurunu da sağlamakla yükümlüyüz. Tarihi boyunca mazlumların yanında yer almış, adaletin ve barışın sembolü olmuş bir milletiz. Türkiye'nin tarihi misyonu ve vizyonu, sizlerin omuzlarındaki yükü daha anlamlı ve büyük kılmaktadır. Türkiye'nin güçlü pozisyonu yalnızca savunma gücümüzden değil, aynı zamanda gönülleri fethetme kabiliyetimizden de kaynaklanmaktadır. Dünyanın dört tarafından mazlumun yardımına koşan, haklı davasını cesaretle savunan bir millet olarak bugün de bu duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bu noktada mezuniyetiniz yalnızca bir son değil, başlangıçtır."

Foça Jandarma Komando Okul Komutanı Haydar Onur Şehitoğlu ise kursun başarıyla tamamlanmasından dolayı gururlu ve sevinçli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 20 haftalık eğitim sonrasında dönem birincisi olan Jandarma Teğmen Ahmet Oğuzhan Meteoğlu, yaş kütüğe plaket çaktı.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, dönem birincisi Meteoğlu, ikincisi Jandarma Teğmen Abdurrezzak Erdinç, üçüncüsü Jandarma Teğmen Hamza Sönmez ve kadın kursiyerlerin birincisi Jandarma Teğmen Sedef Akın ile Azerbaycanlı kursiyerlerin birincisi Teğmen Murat Musayev'e ödül ve başarı belgelerini verdi.

Törende komutanlıktaki öğretmen ve kursiyerler, silahlı hareketler, perde kule inişi ve helikopter gösterisi sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.

Aileler, tören geçişinin ardından çocuklarıyla hasret giderdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden oğlu Doğukan Geven'in törenine gelen Meral Geven, AA muhabirine, oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Bütün Türk gençliğiyle gurur duyuyorum. Vatanımız, hepsine emanet." dedi.

Baba Kazım Geven de oğluyla gururlandığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.