İzmir'de 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 356 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ilçedeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Z, M.A.G. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
