İzmir'de 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.