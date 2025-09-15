İzmir'de 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Haberler

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
