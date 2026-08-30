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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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İZMİR Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda, “Bu vatan, devlet, bayrak ve kutsallarımız için emek ve çaba sarf etmiş, ter dökmüş bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

İZMİR Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda, "Bu vatan, devlet, bayrak ve kutsallarımız için emek ve çaba sarf etmiş, ter dökmüş bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emanetlerine sahip çıkmak için bir an bile boşluk bırakmadan var gücümüzle çalışacağımıza da huzurlarınızda söz veriyor ve tekrar bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

İzmir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resepsiyon düzenledi. Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyona; Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneral Özlem Karapınar, Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Belediye başkanları, kaymakamlar ve vali yardımcıları katıldı.

Vali Süleyman Elban ve eşi konuklarıyla tek tek ilgilendi. Resepsiyonda konuşan Vali Elban, öğle saatlerinde Girne'den Taşucu'na gitmekte olan feribot kazasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Vali Elban, "Bugünkü programımıza buruk başladık. Ağustos ayı kahraman milletimizin şanla, şerefle dolu, tarihinde çok özel ve önemli zaferlerin olduğu aydır" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA HUZURLARINIZDA SÖZ VERİYORUM'

Geçen hafta içinde 26 Ağustos Malazgirt'in yıl dönümünü, Büyük Taarruz'un başlangıcını andıklarını belirten Vali Elban, "Bugün de Zafer Bayramımızı anmak ve bunu tüm gençlerimize, insanımıza bir daha hatırlatmak amacıyla, gün boyunca programlar icra ettik. Rabbim bu güzel yurdu bizlere vatan olarak bırakan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'ü ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eylemiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vatan, devlet, bayrak ve kutsallarımız için emek sarf etmiş, çaba sarf etmiş, ter dökmüş bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emanetlerine sahip çıkmak için bir an bile boşluk bırakmadan var gücümüzle çalışacağımıza da huzurlarınızda söz veriyor ve tekrar bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Resepsiyon, 10'uncu Yıl Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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