İzmir'de 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR'de, polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

İZMİR'de, polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan ve firari hükümlü olduğu belirlenen N.D. ile F.D., tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Buca ilçesinde dün durdurulan kamyondaki aramada, 735 kolide 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Haklarında soruşturma başlatılan 6 şüpheliden 2'si, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden kimlik çıkmaması ve çelişkili ifadeler vermeleriyle soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin N.D. ile F.D. olduğu ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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