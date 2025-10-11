Haberler

İzmir'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesindeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu binada hasar meydana geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'de 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Buca ilçesinde 337 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yunus Baran'a (42) ait dairede çıkan yangını görenler, itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

