İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İzmir'de saat 23.53'te Buca ilçesi merkez olmak üzere 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

TUNÇ SOYER: OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Buca merkezli bir deprem yaşadık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muhtemel tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz. Günün her saati 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepimize çok geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.