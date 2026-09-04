İzmir Elektrik Kazası Davasında İstinaf Sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen 30 sanığın istinafta yargılanmasına devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, istinaf başvurusu sonrasında hazırlanan 3. bilirkişi raporu üzerine yeniden 30 sanık hakkında duruşma açmaya karar verdiklerini söyledi.

Söz verilen tutuksuz sanıklar, hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve yeni rapor alınmasını istedi.

Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek ise bilirkişi raporundaki aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıkların tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve taraflara bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

?Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'teki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA