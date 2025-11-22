İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan ve 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'nin Konak ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Polisin düzenlediğin baskınla hükümlü yakalandı.

Motosikletli Polis Timleri ekipleri de asayiş uygulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulun hükümlü Ş.C.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.