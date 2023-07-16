İzmir'de 170 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 170 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.