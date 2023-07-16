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İzmir'de 170 Kaçak Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 170 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis tarafından Basmane semtine düzenlenen operasyonda 170 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Basmane semtine operasyon düzenledi. Operasyonda, 170 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Basmane Göçmen İzmir Güncel Haberler

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