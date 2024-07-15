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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi

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AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü, İzmir'de gerçekleştirildi. Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve birçok siyasi isim katıldı.

İZMİR'de, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz 'Demokrasi Yürüyüşü', Basmane Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen yürüyüş sloganlar eşliğinde devam ederken, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', 'Bayrağımızı indiremeyeceksiniz', 'Kahramanlık Destanı' pankartları açıldı. Yürüyüş, Konak Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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