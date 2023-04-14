İzmir'de 147 milyon TL'lik suç örgütü operasyonu: Hastane sahibi de gözaltında

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında bir hastane sahibinin de olduğu şüphelilerden İ.Y.'nin Menemen ilçesindeki bir hastanenin eski ortağı olduğu ve söz konusu suçu o dönemde işlediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA HASTANE SAHİBİ DE VAR

İzmir merkezli 4 ilde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli arasındaki İ.Y.'nin Menemen ilçesinde bir süre önce satışı yapılan bir özel hastanenin eski ortaklarından olduğu belirtildi. İ.Y.'nin söz konusu suçu da o dönemde işlediği öğrenildi. Şu an İstanbul'da başka bir hastane sahibi olan İ.Y. ile diğer 13 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.