İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca metrosu ihalesine ilişkin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol-Buca hattının yapım ihalesinin finansmanının EBRD tarafından karşılanacağı ve sözleşme gereği ihalenin EBRD kurallarına göre, bu kurumun elektronik ihale portalı üzerinden yapıldığı belirtildi.

İhaleye katılan Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortaklığının, EBRD Tedarik Şikayetleri Komitesine itiraz ettiği aktarılan açıklamada, ortaklığın, bu şikayet değerlendirme aşamasındayken İzmir 4. İdare Mahkemesine de başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İhale kararına ilişkin itiraz, EBRD Şikayet Komitesince 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla reddedilmiştir." ifadelerine yer verilirken, EBRD'nin kararının kesin olduğu ve temyize tabi olmadığı da belirtildi.

EBRD'nin bu kararının, Büyükşehir Belediyesinin haklılığını gösterdiği öne sürülen açıklamada, İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararına ilişkin de Belediyenin, Danıştaya temyiz başvurusunda bulunacağı bildirildi.

İhale ve işlemin iptal süreci

Buca metrosu için geçen yıl eylül ayında düzenlenen ihaleyi, en düşük ikinci teklifi veren şirket kazanmış, hattın temeli bu yıl 14 Şubat'ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılmıştı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihalede en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortaklığının itirazı üzerine, ihaleye ilişkin kararı iptal etmişti.