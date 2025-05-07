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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vahşi çöp depolama cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vahşi çöp depolama cezası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetimler sonucu vahşi çöp depolama yaptığı tespit edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'in Tire ilçesinde, açık alanda vahşi depolama yaptığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkisinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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