Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri meşaleli eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri meşaleli eylem yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, maaş ve sosyal haklarında eksiklik olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları ile temmuz ayında ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler, meşaleli eylem yaptı.

İzmir'de, maaş ve sosyal haklarında eksiklik olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları ile temmuz ayında ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler, meşaleli eylem yaptı.

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde bir araya geldi.

Burada pankart açan ve ellerinde meşalelerle yürüyen grup, davul eşliğinde çeşitli sloganlar attı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar ilerledi.

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli şekilde ödenmediğini ve belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.

Gül, "Bugün sokakta olmamızın en büyük nedenlerinden biri, maaşımıza el uzatılmasıdır. Binlerce emekçi arkadaşımız sokakta hakkını arıyor. 4 aydır ücretlerimiz zamanında ödenmiyor. Yan haklarımızla geçinen işçi sınıfı var. Bu haklarını alamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var. 350 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, faturasını ve kirasını ödemiyor." dedi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da müzakere masasının yeniden kurulması ve ödeme takviminin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Maaşlarımıza dokunulmaması garantisi istiyoruz. Toplu sözleşmede yer alan haklarımızın derhal ödenmesini talep ediyoruz. İşten çıkarmalar durdurulsun, işe iadesi kararı verilen arkadaşlarımız işbaşı yaptırılsın. Aksi takdirde, eylemlerimiz Cuma gününe kadar devam edecek." diye konuştu.

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise hiçbir işçinin ekmeğiyle sınanmayı hak etmediğini belirterek, acil çözüm çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title