İzmir Buca'daki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Buca'daki orman dışı alanlarda başlayan yangına 4 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri ile müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER İLE KARA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Buca ilçesindeki yangının orman dışı alanda başladığı belirtildi. Açıklamada, "4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 99 personel Buca'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.