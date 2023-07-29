İzmir Buca'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İzmir Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde (BEGOS) bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Atölyedeki kumaşların da alev almasıyla yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.