İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 ekip sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.