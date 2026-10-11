İzmir Bayındır'da yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, 2 kişi yaralandı

İzmir Bayındır'da yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, Kızılcaova istikametinden hemzemin geçide giren Tanju O. (37) idaresindeki 02 AE 570 plakalı traktöre çarptı.
Kazada sürücü ve traktördeki ağabeyi S.O. (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA