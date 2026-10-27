Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bayındır'da kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki kadının kaza anı görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bayındır'da 23 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi; kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonetin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Emire I'ya (75), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABU 212 plakalı kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emire I. ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak: AA
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama

Fenerbahçe'den maç sonunda çıkan kavga için zehir zemberek açıklama
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar