İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına uçak, helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel