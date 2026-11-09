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İzmir Aliağa'da HABAŞ fabrikasında patlamayla çıkan yangında ölü ve yaralı var

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İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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