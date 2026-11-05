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İzmir Adliyesinde güvenli internet seminerine hakim, savcı ve personel katıldı

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İzmir Adliyesinde güvenli ve bilinçli internet kullanımı semineri düzenlendi. Başsavcılığa göre hakimler, savcılar ve adliye personelinin katıldığı seminerde Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara kişisel verilerin korunması ve siber tehditlere karşı önlemleri anlattı.

İzmir Adliyesinde, siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması amacıyla güvenli ve bilinçli internet kullanımı konulu seminer gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, seminere hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin dijital ortamda korunması, siber tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Kaynak: AA
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