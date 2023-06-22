İzmir Adliye Saldırısı Sanığı Delil Hıso'ya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

İzmir Adliye saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olmasıyla ilgili olarak bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Delil Hıso, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.

İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Suriyeli Delil Hıso, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

Avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Son sözü sorulan Hıso da beraatini istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna yönelik delil elde edilemediğini, ancak alınan savunmaları göz önüne alındığında silahlı terör örgütüne üye olduğu kanaatine varıldığını belirterek sanığı örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdir indirimi de uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çevirdi. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.